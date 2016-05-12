Минтруд России обсуждает введение налога на тунеядство

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Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что сейчас в Минтруде обсуждают идею о введении налога или страхового взноса для официально нигде не работающих россиян. Об этом пишет "Российская газета".

Пудов привел в пример опыт Белоруссии, где введен налог на людей трудоспособного возраста, за которых не поступают взносы в социальные фонды.

Пока эту тему обсуждают на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Разработка каких-либо проектов нормативных правовых актов на подобную тематику пока не осуществляется. Он напомнил, что легализация рынка труда - в приоритете у министерства.