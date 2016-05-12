Минтруд России обсуждает введение налога на тунеядство
Граждан, которые могут работать, но не работают, могут обязать платить специальные взносы
12 мая 2016, 18:50
Фото: vyatka.ru
Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что сейчас в Минтруде обсуждают идею о введении налога или страхового взноса для официально нигде не работающих россиян. Об этом пишет "Российская газета".
Пудов привел в пример опыт Белоруссии, где введен налог на людей трудоспособного возраста, за которых не поступают взносы в социальные фонды.
Пока эту тему обсуждают на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Разработка каких-либо проектов нормативных правовых актов на подобную тематику пока не осуществляется. Он напомнил, что легализация рынка труда - в приоритете у министерства.
Комментарии
Новости партнеров