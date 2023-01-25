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Названо число барнаульцев, которые после разноса от начальства работают лучше

Многим дистанцироваться от негатива позволяет жизненный и профессиональный опыт

25 января 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Только 4% барнаульцев утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается, сообщает SuperJob.

"О том, что начальство никогда не портит ему настроение, сообщил каждый четвёртый барнаулец (24%). Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно. По 16% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 13% получают негатив от начальника несколько раз в год", – выяснили социологи.

47% опрошенных отметили, что поведение начальника никак не сказывается на результатах их труда.

42% признались, что после разноса они работают хуже. Лишь 4% опрошенных улучшают свои результаты, пребывая в плохом настроении.

"Чаще всего об отсутствии связи плохого настроения и качества их работы говорили россияне старше 45 лет: солидный жизненный и профессиональный опыт позволяет 52% из них дистанцироваться от негатива и работать без потери качества", – отметили в исследовании.

Опрос проводили с 9 по 20 января 2023 года, в нём приняли участие 3000 трудоустроенных жителей.

 

Комментарии 4

  • Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно." А сколько руководителей (всех уровней) ежедневно расстраивается из-за дебилов-работников? Не опросили?
    25 января, Гость   Ответить
  • Эти опросы на рекрутинговых сайтах меня всегда умиляли) особо усердствует супержоб. Ну, видимо они СММщика позвали к себе, а тому надо показать свою работу. Знаю одно: ни руководство не довольно своим штатом работников; ни работники НИКОГДА не довольны своим руководством. Совпадения возможны, но они неизбежно приводят к одному - расход. Какое то время вы будете лучшими друзьями/коллегами, но потом случится апсэр) кто-то кому-нибудь выскажет. И это будет концом совместной деятельности. Меняют всех: и менеджмент, и наемников. Вообще, больше 7 лет на одном месте - это уже ту мач. Утрачивается драйв. А плюс вы лучше узнаете коллег, и вам все меньше хочется вместе с ними работать.
    25 января, Гость   Ответить
  • Не опросили? --- Ну дак из з/п соответствующая. А чтоб не расстраиваться " из-за дебилов-работников" переходите на позицию ниже и берегите нервы
    25 января, Гость   Ответить
  • Заголовок - огонь!
    25 января, Гость   Ответить
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