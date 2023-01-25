Названо число барнаульцев, которые после разноса от начальства работают лучше

Многим дистанцироваться от негатива позволяет жизненный и профессиональный опыт

25 января 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Только 4% барнаульцев утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается, сообщает SuperJob.

"О том, что начальство никогда не портит ему настроение, сообщил каждый четвёртый барнаулец (24%). Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно. По 16% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 13% получают негатив от начальника несколько раз в год", – выяснили социологи.

47% опрошенных отметили, что поведение начальника никак не сказывается на результатах их труда.

42% признались, что после разноса они работают хуже. Лишь 4% опрошенных улучшают свои результаты, пребывая в плохом настроении.

"Чаще всего об отсутствии связи плохого настроения и качества их работы говорили россияне старше 45 лет: солидный жизненный и профессиональный опыт позволяет 52% из них дистанцироваться от негатива и работать без потери качества", – отметили в исследовании.

Опрос проводили с 9 по 20 января 2023 года, в нём приняли участие 3000 трудоустроенных жителей.