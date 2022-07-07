Партия «Новые люди» предложила сделать частные клиники бесплатными для россиян
В случае принятия законопроекта медицинские услуги станут более доступными
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение законопроект, по которому частная медицина может стать доступнее для россиян. Об этом сообщает пресс-служба партии. Речь идёт о законопроекте, по которому каждый человек получит право прикрепляться для бесплатного медобслуживания к любому учреждению, в том числе к частной клинике. Компенсировать медуслуги в таком случае будет государство, полагают «Новые люди».
Партийцы отмечают: по всей России наблюдается проблема очередей в госбольницах, а порой — и отсутствие нужных специалистов. Так, в Алтайском крае уже на протяжении нескольких лет наблюдается острый кадровый дефицит медперсонала. В регионе не хватает анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, кардиологов, пульмонологов и других узких специалистов. Особенно остро вопрос медобслуживания встал в период пандемии, когда многие поликлиники и больницы перестали вести плановый приём пациентов, сосредоточив все ресурсы на лечении коронавирусных больных. Многим жителям пришлось обращаться в частные клиники, которые по карману далеко не всем, напоминают «Новые люди».
Предложенная инициатива может расширить полномочия регионов. В таком случае они будут планировать строительство, реконструкцию и обновление медицинской инфраструктуры, получат новые возможности применения механизмов государственно-частного партнёрства для создания новых объектов здравоохранения и смогут привлекать к выполнению задач частные больницы и клиники. Данная инициатива позволит снизить нагрузку на врачей, которые сегодня, в связи с острым кадровым дефицитом, зачастую работают на износ. Качество медуслуг тоже вырастет. В итоге в плюсе окажутся люди, считают в партии.