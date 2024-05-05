Синоптик рассказал, что происходит с погодой в России
По его словам, актуальная температура отстает более чем на месяц
05 мая 2024, 09:03, ИА Амител
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что происходит с погодой в России. Его слова передает РБК.
В ближайшие дни в центре Европейской России, Поволжье, Приморском федеральном округе и на Урале температура на 4–6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели – на 6-8 градусов. Это связано с перемещением арктических воздушных масс из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана.
Заморозки ожидаются не только в центре Европейской России, но и южнее – в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае.
В центре Европейской России днем 6 мая будет около 9-10 градусов, в последующие дни – от 5 до 10 градусов. Ночью будет около нуля, затем – отрицательные значения, поэтому первая декада будет холодной, аномально холодной.
С 8 мая начнутся осадки, преимущественно в виде дождя, но без сильного ветра.
09:54:01 05-05-2024
Про Сибирь, Алтайский край конкретно, где информация? Рисуют тепло, а ждать чего? Или за день до заморозков сообщат?Рассаду хочется уже пересадить.
11:58:51 05-05-2024
Гость (09:54:01 05-05-2024) Про Сибирь, Алтайский край конкретно, где информация? Рису... Пересаживай...
09:56:04 05-05-2024
Да что нам про Россию вещать, о погоде в Сибири хотим.
Сибирь - 77% территории РФ.