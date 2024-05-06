Новая машина и Горный в подарок. Автоцентр АНТ проводит крутую майскую акцию

Все покупатели автомобилей OMODA и JAECOO получат путешествие

06 мая 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K7hum

Автоцентр АНТ / Фото предоставлено компанией

Технологичные, стильные, умные – так можно описать автомобили брендов OMODA ("Омода") и JAECOO ("Джейку"). А в Автоцентре АНТ в ближайшие дни еще и очень выгодные. При покупке этих авто с 1 по 12 мая 2024 года вам полагается подарок – путешествие в Горный Алтай.

В акции участвуют все автомобили брендов. В том числе и особо популярные сегодня OMODA С5, JAECOO J7 и новинка JAECOO J8. И сразу на них счастливые новые обладатели могут отправиться в путешествие по уже цветущему, солнечному Горному Алтаю. Рассказываем, чем хороши эти флагманские автомобили в Автоцентре АНТ.

JAECOO J8

JAECOO J8 / Фото предоставлено Автоцентром АНТ

JAECOO J8 – новинка российского рынка. И его уже можно купить в Автоцентре АНТ. Это довольно монументальное авто: здесь стоит двухлитровый двигатель мощностью 249 л.с. с крутящим моментом 385 Нm и разгоном до 100 км за 8,5 секунды. И размеры у него королевские: 4820 мм – длина, 1930 мм – ширина, 1710 мм – высота, а колесная база – 2820 мм. Он отлично управляем и на асфальте, и на грунтовых дорогах, и на заснеженных трассах, и даже на бездорожье.

И при этом флагманский кроссовер бренда выглядит стильно и элегантно. Взгляды притягивает и общий вид красавца, и отдельные детали. Например, выдвижные дверные ручки, вертикальные ребра решетки радиатора с хромированными акцентами, светодиодные фары с полосками дневных ходовых огней и изящный воздухозаборник.

В салоне все продумано до мелочей для максимального комфорта. Форма водительского кресла позволяет удобно располагаться людям любого роста и комплекции. Полный набор электрорегулировок, подогрев, массаж, удобный многофункциональный руль, кресло-оттоманка для переднего пассажира, просторные задние сиденья – на таком авто любое дальнее путешествие будет приятным. А производительная электронная "начинка", HD-дисплеи и видеокамеры, светодиодная подсветка и аудиосистема премиум-класса делают из машины настоящий гаджет.

OMODA С5

OMODA С5 / Фото предоставлено Автоцентром АНТ

OMODA С5 уже полюбилась барнаульским автомобилистам. А все потому, что машина отлично подходит и для городских условий, и для путешествий благодаря своему спортивному нраву и эффектному дизайну. Кроссовер выглядит очень футуристично за счет современной решетки радиатора, Т-образных дневных ходовых огней, двухцветных литых дисков, расширенных колесных арок и "парящей" крыши.

Но не дизайном единым. Под капотом у С5 мощный турбированный 1,5-литровый двигатель на 147 лошадиных сил, долговечная коробка передач CVT25. Модель имеет отличные характеристики проходимости: высокий клиренс, значительные углы въезда и съезда, а дорожный просвет здесь 190 мм.

Просторный салон обеспечивает комфорт для водителя и всех пассажиров. Передние сиденья оснащены обогревом, вентиляцией и электрической регулировкой, задние – обогревом, подлокотником и дефлекторами. В целом интерьер для ценителей сдержанной роскоши.

JAECOO J7

JAECOO J7 / Фото предоставлено Автоцентром АНТ

Кроссовер JAECOO J7 – отличный вариант для тех, кто хочет управлять и стильным, и комфортным, и мощным авто. Надежный кузов, крепкий двигатель (объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил) и превосходная проходимость делают его прекрасным напарником как для повседневных городских поездок, так и для дальних путешествий.

Дерзкий рисунок светодиодной оптики, решетка радиатора с хромированными вертикальными линиями, большими 19-дюймовыми литыми колесными дисками, панорамная крыша делают его заметным в любом транспортном потоке. А удобные сиденья с функцией подогрева и вентиляции дарят максимальный комфорт во время поездки.

Перед покупкой вы можете пройти тест-драйв любой машины, которая есть в Автоцентре АНТ. Но рекомендуем обратить внимание именно на эти три модели. Не потому, что за них дают крутой подарок (хотя кому не хочется отдохнуть в Горном), это действительно качественные и стильные авто, которые еще долго будут радовать своего хозяина. Записывайтесь на тест-драйв в Автоцентре АНТ.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: (3852) 230-030

Больше об OMODA С5

Больше о JAECOO

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Автоцентре АНТ. Сроки проведения акции: с 1.05 по 12.05.2024 года.

ООО АНТ 2000

Реклама