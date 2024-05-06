Приходите в торговый центр 9 мая

06 мая 2024, 10:45, ИА Амител erid: LjN8JvLMR

В День Победы в Барнауле пройдет много патриотических мероприятий. И одно из интересных – в ТРЦ "Пионер". Рассказываем, что будет в праздничной программе торгово-развлекательного центра.

Итак, 9 мая на мероприятии почтут память предков и еще раз вспомнят их подвиги. Создать особую, праздничную обстановку помогут видеоролики о военной истории и песни военных лет. Выступят студия эстрадной песни "Счастливые люди", школа вокала, группа "Русский Фреш". Также в программе шоу от Алтайского Богатыря, лазерный тир, тематические конкурсы и игры. Интересно будет и взрослым, и детям.

Приходите в ТРЦ "Пионер" (пр. Ленина, 102в, 4 этаж) в 14:00 часов. Отметим вместе этот важный праздник!

Возрастное ограничение 6+

ООО "Малл Инвест"

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