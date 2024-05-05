До +28 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 мая

Местами по северо-западу региона кратковременные дожди, также возможны грозы

05 мая 2024, 06:00, ИА Амител

Солнечный день / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 5 мая установится жаркая погода, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит +16...+21 градус, в то время как по югу и востоку будет еще теплее: от +23 до +28 градусов.

Преимущественно без осадков, но местами по северо-западу пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы.

Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.