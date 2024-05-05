До +28 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 мая
Местами по северо-западу региона кратковременные дожди, также возможны грозы
05 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Солнечный день / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае днем 5 мая установится жаркая погода, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит +16...+21 градус, в то время как по югу и востоку будет еще теплее: от +23 до +28 градусов.
Преимущественно без осадков, но местами по северо-западу пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы.
Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
12:30:54 05-05-2024
Отопление отключат только когда весь уголь сожгут?
15:52:16 05-05-2024
Гость (12:30:54 05-05-2024) Отопление отключат только когда весь уголь сожгут?...
Да! У тебя персонально топить будут до 28 мая. А ничего, что в прошлом году в апреле было больше 20, а потом холод был.
20:06:57 05-05-2024
Гость (15:52:16 05-05-2024) Да! У тебя персонально топить будут до 28 мая. А ничего,... Бывает, что и в июне снег выпадает, у нас тут Сибирь. Если ты так критичен к холоду, зачем тут живешь?