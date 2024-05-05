Умерла актриса из сериала "Солдаты" Галина Давыдова

Ей было 48 лет

05 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Галина Давыдова / Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Галина Давыдова умерла на 49-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИС.

Галина Давыдова родилась в 1975 году в городе Советске Тульской области. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского. После этого поступила в ГИТИС, где училась на курсе Натальи Сац, и успешно окончила аспирантуру.

Галина Давыдова была доцентом Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), кандидатом педагогических наук. Также является лауреатом международного конкурса во Франции.

На экране она дебютировала в комедии "Особенности банной политики, или Баня-2" в 2000 году, где снялась вместе с Виктором Бычковым. После этого она появилась в сериале "Солдаты" и трех сезонах "Часа Волкова".