Барнаульское "Динамо" проиграло в Перми
Алтайская команда занимает седьмое место в турнирной таблице первенства России
04 мая 2024, 17:45, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Перми. Матч четвертого тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги Б против "Амкара" состоялся 3 мая и завершился поражением алтайской команды со счетом 1:3.
Уже в первом тайме барнаульцы пропустили три безответных мяча. Лишь в концовке игры вышедший на замену Никита Гречников сумел отыграть один гол, отправив мяч в ворота одного из лидеров турнирной таблицы.
После поражения в Перми "Динамо" занимает седьмое место. "Амкар" – на третьем.
Следующий матч барнаульцы проведут на своем стадионе 12 мая. Соперником "Динамо" станут дублеры самарских "Крыльев Советов», занимающие 11-е место.
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