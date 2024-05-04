Барнаульское "Динамо" проиграло в Перми

Алтайская команда занимает седьмое место в турнирной таблице первенства России

04 мая 2024, 17:45, ИА Амител

Футбольные ворота / Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли в Перми. Матч четвертого тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги Б против "Амкара" состоялся 3 мая и завершился поражением алтайской команды со счетом 1:3.

Уже в первом тайме барнаульцы пропустили три безответных мяча. Лишь в концовке игры вышедший на замену Никита Гречников сумел отыграть один гол, отправив мяч в ворота одного из лидеров турнирной таблицы.

После поражения в Перми "Динамо" занимает седьмое место. "Амкар" – на третьем.

Следующий матч барнаульцы проведут на своем стадионе 12 мая. Соперником "Динамо" станут дублеры самарских "Крыльев Советов», занимающие 11-е место.