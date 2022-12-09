После СВО всем придется согласиться с реалиями на земле, заявил Путин
Президент считает, что процесс урегулирования будет непростым
9 декабря 2022, 21:24
Президент России Владимир Путин считает, что в результате специальной военной операции на Украине всем участникам конфликта придется согласиться с реалиями «на земле». Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Процесс урегулирования в целом — да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле», — заявил Путин.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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