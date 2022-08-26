Последние выходные лета. О погоде в Алтайском крае 27 августа

От +21 до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днём 27 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах ожидаются дожди и грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +21...+23 градусов. В первой половине дня преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 6-11 м/с.