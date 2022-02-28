Российских пользователей iPhone предупреждают о возможной блокировке устройств

Россияне в социальных сетях обсуждают возможность блокировки iPhone из-за санкций. Пользователи предполагают, что устройства могут быть заблокированы после установки обновлений операционной системы.

Памятка, которую распространяют в социальных сетях, гласит, что избежать возможной блокировки люди смогут, если отключат функцию автоматического обновления операционной системы.

Как отмечает “МК”, разработчики действительно обладают возможностью блокировки всех устройств, однако подобная практика ещё никогда не применялась.

Представители американской компании на данный момент не давали никаких официальных комментариев по поводу слухов о блокировке устройств у Россиян.