Семь человек погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» и военным бензовозом под Белгородом. Как сообщает Telegram-канал 112, столкновение произошло в районе села Купино.

По предварительной информации, микроавтобус перевозил рабочих местной пилорамы. В темноте водитель не заметил стоящий на обочине бензовоз и врезался в него.

В «Газели» находились 10 человек, семеро из них погибли. Ещё трое госпитализированы с различными травмами.