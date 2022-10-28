Семь человек погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» и военным бензовозом под Белгородом
По предварительной информации, микроавтобус перевозил рабочих местной пилорамы
29 октября 2022, 06:31
Семь человек погибли в ДТП с пассажирской «Газелью» и военным бензовозом под Белгородом. Как сообщает Telegram-канал 112, столкновение произошло в районе села Купино.
По предварительной информации, микроавтобус перевозил рабочих местной пилорамы. В темноте водитель не заметил стоящий на обочине бензовоз и врезался в него.
В «Газели» находились 10 человек, семеро из них погибли. Ещё трое госпитализированы с различными травмами.
«Протаранил будку со сторожем». Подробности ДТП с участием фуры на Шинном заводе в Барнауле
Комментарии
Новости партнеров