Современная и красивая. Как идет капитальный ремонт школы №110 в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк и депутат Госдумы Даниил Бессарабов 1 июня, в День защиты детей, посетили школу № 110, где проходят масштабные ремонтные работы. Компанию им составил депутат АКЗС Иван Нифонтов и депутаты Барнаульской гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт в учебном учреждении проходит в рамках проекта «Модернизация систем общего образования», инициированного партией «Единая Россия». В этом году в проект вошли семь школ Барнаула: № 38, 50, 63, 75, 99, 110 и лицей № 130.

По словам директора школы № 110 Николая Халева, на сегодняшний день все работы идут с опережением графика. В общей сложности они выполнены на 32%. Завершить ремонт школы планируют осенью — к началу учебного года. За это время предстоит освоить 80,4 миллиона рублей из бюджетов трёх уровней. Средства выделены как на проведение ремонтных работ, так и на оснащение школы современным оборудованием и мебелью — около 10 миллионов рублей.

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Как пояснил глава Барнаула Вячеслав Франк, всего на реализацию проекта в семи школах выделено 422 миллиона рублей. Из них 353 млн из федерального, краевого и городского бюджетов ушли непосредственно на ремонт. Ещё более 68 миллионов необходимо на оборудование и мебель.

«Мы заинтересованы в качественном освоении средств, чтобы и дальше принимать участие в программе, получать финансирование, ремонтировать и реконструировать школы. Эту программу курирует партия „Единая Россия“. Сегодня вместе с депутатами мы посмотрели, как ведутся работы, соблюдается ли график, возникают ли какие-то проблемы у подрядчика. По результатам осмотра мы удовлетворены проделанной работой», — приводит пресс-центр мэрии слова Вячеслава Франка.

Глава города подчеркнул, что многие вопросы — в частности проектные и цветовые решения — обсуждались с родителями и детьми.

«1 сентября школе исполнится 40 лет, мы планируем выделить деньги на строительство стадиона и уже в этом году подготовить проектно-сметную документацию, а на следующий год сделать здесь стадион», — сообщил Франк.

В целом для Алтайского края в этом году на ремонт в школах выделено более 2 млрд рублей, на 43 объектах, в том числе и барнаульских, работы уже начались. Депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявил, что сейчас на уровне парламента ведётся работа о продолжении реализации программы «Модернизация систем общего образования» в Алтайском крае в 2023-2024 годы.