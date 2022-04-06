Стали известны подробности смерти Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского пытались реанимировать в течение получаса. Как сообщает Telegram-канал Mash, ему делали непрямой массаж сердца, а также вводили адреналин.

По информации издания, в феврале у политика произошел инсульт. В конце марта медработники зарегистрировали нарушение в сердечном ритме, после чего врачам пришлось использовать дефибриллятор для возвращения Жириновского к жизни.

Также у Жириновского диагностировали сепсис, анемию, проблемы с почками и со слухом, а также поражение 75% легких. Политик скончался 6 апреля в 13:05 по московскому времени.

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Политика Провидец, оратор и шоумен. Чем запомнился основатель ЛДПР Владимир Жириновский

Напомним, что о смерти Владимира Жириновского 6 апреля первым сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что это невосполнимая потеря для всех нас.

В Сети также появился отрывок с заседания Госдумы. В ходе неё Володин сообщил о смерти Жириновского, после чего все депутаты почтили его память минутой молчания.