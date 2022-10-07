Такой день. Скандал из-за еды в детском саду и «смерть» бийского аэропорта

В барнаульском детском саду разразился скандал из-за испорченной еды, которой кормят детей.

По словам автора сообщения, сотрудники детского сада № 273 составили докладную, в которой написали, что для приготовления пищи детям используют испорченные продукты.

Один из работников долгое время пытался бороться с этим, но теперь его вынуждают уволиться, однако информация дошла до родителей.

Горожане приехали к детскому саду с журналистами, но двери учреждения оказались закрыты, а руководство вызвало на место охранников.

Новости

Происшествия В Бийске нашли мёртвой маленькую собачку, которую ранее на улице избивал хозяин

Мобилизованные жители Алтайского края, которые проходят военную подготовку в лагере в Омске, рассказали об условиях жизни. Призывники назвали их «вполне достойными» — питание организовано, установлены полевые бани, а волонтёры оказывают помощь.

Новости

Происшествия Отказали тормоза: раскрыты подробности гибели мальчика в алтайском селе при опрокидывании мотоцикла

Восстановление аэропорта в Бийске власти Алтайского края считают нецелесообразным и даже не строят планов для этого.

Большая часть акций бийского аэропорта принадлежат ряду юридических лиц. При этом в годовых отчётах связанного с ним руководства указывается нацеленность на восстановление авиасообщения, но на протяжении последних 13 лет там лишь ждут инвестиций. В 2021 году с акционерного общества списали последние активы — в связи с этим возникает вопрос о дальнейшем существовании бийского аэропорта.