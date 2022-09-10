Такой день. Второй день выборов и двое погибших при пожаре

Явка на выборах в Барнауле на 20:00 10 сентября составила 7,33%. Об этом сообщает Избирком.

Активнее всего голосовали жители Ленинского района. Здесь явка составила 8,08%.

В численном выражении больше всего проголосовавших в Индустриальном районе — 13 201 человек (7,03%).

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Общество В Барнауле проверили сообщения о нарушениях на нескольких избирательных участках

Житель Барнаула возмутился тем, что никто не убирает мусор из урн в районе новостроек.

По словам автора поста, урны переполнены ул. Сиреневой (от ул. Взлётной и до ул. Балтийской). Ветром мусор разбрасывает по округе. Также горожанин отметил, что газоны вокруг лавочек никто не стрижёт. Подобную ситуацию он наблюдает всё лето.

Горожанин добавил, что он обращался в администрацию по данному вопросу, но не получил ответа.

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Происшествия Нетрезвый мужчина попал под колеса трамвая в Бийске

Два человека погибли во время ночного пожара в Рубцовске.

Возгорание двух садовых домиков произошло в СНТ № 6 на ул. Виноградной. Общая площадь возгорания составила 42 квадратных метра.

В тушении принимали участие 12 человек личного состава и три автоцистерны.