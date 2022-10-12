Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 13 октября
В некоторых районах края возможны осадки
13 октября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 13 октября будет тепло, но местами возможны дожди. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +6...+11 градусов, по югу местами — до +17 градусов. В отдельных районах возможны дожди.
Ветер северный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +7...+9 градусов. Небольшой дождь.
Ветер северный, 2-7 метров в секунду.
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