Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 7 июля

Воскресенье в Алтайском крае будет тёплым, но дождливым. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в крае составит +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков, во второй половине дня местами в северо-западных районах небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с, местами по югу порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +28 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северный, 5-10 м/с.