Тепло и дождливо. О погоде в Алтайском крае 7 июля
В некоторых районах края возможны грозы
7 августа 2022, 06:09, Илья Звягинцев
Воскресенье в Алтайском крае будет тёплым, но дождливым. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в крае составит +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков, во второй половине дня местами в северо-западных районах небольшой дождь, возможна гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с, местами по югу порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +28 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северный, 5-10 м/с.
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