Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России

Японская корпорация Toyota в пятницу официально заявила о прекращении производства автомобилей на своём предприятии в Санкт-Петербурге. В тот же момент японский автоконцерн пообещал оказать содействие своим российским сотрудникам в повторном трудоустройстве, переквалификации и выразил готовность оказать им финансовую помощь, пишет ТАСС.

Как отмечает пресс-служба японского автогиганта, в последние полгода компания следила за развитием событий и была готова возобновить работу предприятия в Санкт-Петербурге, если бы тому способствовали обстоятельства.

«Однако спустя шесть месяцев мы не смогли возобновить нормальную деятельность и не видим никаких признаков того, что мы могли бы это сделать в будущем», — отметили в Toyota.

Также в организации отметили, что им требуется оптимизировать своё представительство в Москве, цель которого — поддержка розничных сетей и обеспечение обслуживания российских клиентов Toyota и Lexus.