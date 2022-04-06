В Алтайском крае сняли запрет на проведение массовых мероприятий

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ограничений на проведение массовых и публичных мероприятий, а также на оказание услуг аналогичного характера. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, а также в связи с наступлением периода подготовки и проведения традиционных весенних мероприятий, в том числе торжеств, посвящённых Дню Великой Победы.

В сообщении отмечается, что в Алтайском крае при этом сохраняется требование выполнения отдельных мер профилактики коронавируса — ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также проведение дезинфекции оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.