В Алтайском крае стартовала благотворительная акция ко Дню Победы «Марафон Памяти»

Сразу в трёх городах — в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске — стартовала благотворительная акция «Марафон Памяти», приуроченная к празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта — поздравить ветеранов с праздником, подарить им полезные подарки.

«За семь лет в рамках благотворительного марафона мы собрали и вручили около четырёх тысяч подарков ветеранам Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Адресатами „Марафона Памяти“ станут не только участники ВОВ, но и труженики тыла, блокадники, дети войны — все те, кому так необходимо наше с вами внимание», — сказала Дарья Шмакова, PR-менеджер проекта.

Принять участие в акции могут все желающие. Вы можете пожертвовать любую сумму денег на приобретение подарков либо предоставить продукцию по рекомендованному списку по адресу: г. Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1.

Добавим, что в праздничные дни в эфирах радиостанций Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска, которые транслирует медиагруппа «FM-Продакшн», можно будет услышать детские чтения стихов о Великой Отечественной войне.

Кроме того, по сообщению организаторов, в этом году некоторые компании приняли участие в медийной части проекта — стали участниками видеоролика, в котором прочли произведение о победе.

Реквизиты банковского счёта для пожертвований



Для юридических лиц:

ИП Шаповалова Александра Дмитриевна, ИНН: 222212745286, банк: филиал «Новосибирский» АО «Альфа-банк», р/сч: 40802810023100001488, кор/счёт: 30101810600000000774 в Сибирское, ГУ Банка России, БИК: 045004774, получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна, назначение платежа: «Пожертвование для благотворительного марафона «Марафон Памяти».



Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956, номер счёта: 40817810102007628007, банк получателя: алтайское отделение N8644 ПАО Сбербанк, БИК: 040173604, кор/счёт: 30101810200000000604, КПП 222443001, ИНН 7707083893, ОКПО 09101903, ОГРН 1027700132195, адрес подразделения банка: 656038, Барнаул, пр. Комсомольский, 106а, получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна, назначение платежа: «Пожертвование для благотворительного марафона «Марафон Памяти».



Контакты:

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Бийск +7 (3854) 55-55-00

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