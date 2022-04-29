В Алтайском крае стартовала благотворительная акция ко Дню Победы «Марафон Памяти»
Присоединиться к акции и поздравить ветеранов может любой желающий
Сразу в трёх городах — в Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске — стартовала благотворительная акция «Марафон Памяти», приуроченная к празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Цель проекта — поздравить ветеранов с праздником, подарить им полезные подарки.
«За семь лет в рамках благотворительного марафона мы собрали и вручили около четырёх тысяч подарков ветеранам Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Адресатами „Марафона Памяти“ станут не только участники ВОВ, но и труженики тыла, блокадники, дети войны — все те, кому так необходимо наше с вами внимание», — сказала Дарья Шмакова, PR-менеджер проекта.
Принять участие в акции могут все желающие. Вы можете пожертвовать любую сумму денег на приобретение подарков либо предоставить продукцию по рекомендованному списку по адресу: г. Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1.
Добавим, что в праздничные дни в эфирах радиостанций Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска, которые транслирует медиагруппа «FM-Продакшн», можно будет услышать детские чтения стихов о Великой Отечественной войне.
Кроме того, по сообщению организаторов, в этом году некоторые компании приняли участие в медийной части проекта — стали участниками видеоролика, в котором прочли произведение о победе.