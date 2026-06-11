Ресторан "Русский чай" открыл летнюю веранду и готов удивлять чизкейком из грибов

Известный барнаульский ресторан открывает сибирскую кухню с новой стороны

11 июня 2026, 11:40, ИА Амител erid: 2W5zFHm1BDb

Ресторан "Русский чай" / Фото: Максим Кравченко

Представьте место, где старинный купеческий особняк хранит атмосферу прошлого, на столе появляется варенье из сибирских ягод, а привычные продукты раскрываются совершенно неожиданно. Здесь можно заказать чизкейк из белых грибов, попробовать березовое мороженое или оценить томленую свеклу с бородинским бисквитом. В Барнауле ресторан "Русский чай" открыл летнюю веранду и представил авторскую кухню, где сибирские традиции в квинтэссенции с русской кухней звучат в современной интерпретации.

Кухня, которую не повторить дома

Сегодня многие идут в ресторан не только ради ужина. Хочется получить новые впечатления, попробовать блюда, которые не приготовишь на собственной кухне, и провести время в красивой атмосфере. Именно на это делает ставку ресторан "Русский чай".

В основе концепции — сибирская и русская кухня в авторском прочтении. Меню разработал бренд-шеф Андрей Моисеев — участник и призер российских и международных кулинарных соревнований, кавалер знака почета Национальной ассоциации кулинаров России.

Здесь привычные продукты приобретают новое звучание. Гостям предлагают необычные десерты и закуски, созданные с использованием локальных ингредиентов и традиционных сибирских вкусов. Такой подход соответствует одному из главных гастрономических трендов последних лет — переосмыслению русской кухни и поиску собственной кулинарной идентичности.

Блюда из меню ресторана "Русский чай" / Фото: Дмитрий Гаврилов

Особняк с историей

Еще одна особенность ресторана — его расположение. Он находится на проспекте Красноармейском в восстановленном особняке купцов Шадриных, который сохранил свой исторический облик и является памятником архитектуры.

Это место, где можно не только поужинать, но и познакомиться с русскими традициями гостеприимства. В ресторане проводят настоящие чаепития с пирожками, расстегаями и сибирским вареньем. Для гостей подготовлены специальные программы — "Купеческое", "Таежное" и "Легенды Алтая", позволяющие почувствовать атмосферу старой России.

Интерьеры особняка, уютные залы и старинная архитектура создают особое настроение, благодаря которому обычный визит в ресторан превращается в небольшое путешествие во времени.

Ресторан "Русский чай" / Фото: Максим Кравченко

Новая летняя веранда

Этим летом у гостей появилась еще одна причина посетить "Русский чай". Ресторан открыл уютную летнюю веранду с зеленой территорией.

Она подходит как для спокойного семейного ужина, так и для проведения камерных мероприятий, дружеских встреч и даже выездных регистраций брака. Для любителей красивых фотографий особую атмосферу создают балконы старинного особняка, которые уже стали популярным местом для фотосессий и романтических предложений руки и сердца.

По пятницам и субботам пространство наполняется живой акустической музыкой — с 20:00 до 22:00 для гостей выступают музыканты, создавая атмосферу неспешного летнего вечера. Мероприятия проходят без возрастных ограничений.

Летняя веранда ресторана "Русский чай"

Пространство для семейного отдыха

Создатели ресторана называют его семейным. Для маленьких гостей предусмотрено отдельное меню, а с сентября здесь планируют запустить семейные субботние бранчи. Этот формат позволит родителям и детям проводить время вместе, наслаждаясь уже готовыми блюдами и напитками без долгого ожидания.

Кроме того, в ресторане работает просторный банкетный зал, рассчитанный на мероприятия до 60 человек. Здесь можно провести свадьбу, юбилей, деловую встречу или корпоративное событие.

Для небольших компаний предусмотрен отдельный ВИП-зал с собственной парковкой и отдельным входом. Он рассчитан на 12–14 гостей и подойдет для семейных праздников, переговоров или творческих вечеров.

Сегодня гастрономия все чаще выходит за рамки обычного приема пищи. Люди ищут места, где кухня, интерьер, история и атмосфера складываются в единое впечатление. "Русский чай" делает ставку именно на такой подход. Здесь можно открыть для себя современную сибирскую кухню, провести вечер на летней веранде, устроить настоящее русское чаепитие или отметить важное событие.

Ресторан "Русский чай"

Барнаул, Красноармейский проспект, 8

Тел.: 8-933-933-04-30

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ВКООО УК "ТРУД И ПРИРОДА АЛТАЯ"

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