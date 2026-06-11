Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства на один миллиард рублей
В Таганском суде Москвы рассматривают дело против четырех ответчиков, признанных в РФ иноагентами
11 июня 2026, 11:48, ИА Амител
10 июня в Таганский районный суд Москвы поступил иск бизнесмена Олега Дерипаски. Он требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. Сумма исковых требований — один миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу Мосгорсуда.
Ответчиками по делу выступают четыре человека: Ирина Владимировна Аллеман (признана в РФ иноагентом), Ольга Евгеньевна Романова (признана в РФ иноагентом), Мария Константиновна Певчих (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов), а также Сергей Александрович Ежов (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов).
По мнению истца, ответчики на протяжении нескольких лет ведут кампанию, чтобы опорочить его имя. Поводом для обращения в суд стала видеозапись с участием ответчиков — она была опубликована на YouTube.
«Олег Дерипаска просит суд признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчиков удалить видео с видеохостинга, опубликовать опровержение в газете "Коммерсантъ" на главной странице и в YouTube‑каналах ответчиков, а также взыскать с ответчиков 1 миллиард рублей солидарно», — говорится в публикации.
Кроме того, бизнесмен попросил суд назначить каждому из ответчиков судебную неустойку — 10 тысяч рублей за каждый день до момента исполнения решения суда. Ранее миллиардер осудил "бессмысленное укрепление рубля".
11:54:10 11-06-2026
Ничего он себя так ценить 1 миллиард рублей. Тут за причинении тяжких телесных повреждений суд не всегда 100 тысчяч рублей взыскивает, а за сломанную руку (ногу) иногда и 50 тысяч не взыщет. А это лярд захотел. Вот это у него честь какая дорогая оказывается.
12:24:00 11-06-2026
Гость (11:54:10 11-06-2026) Ничего он себя так ценить 1 миллиард рублей. Тут за причинен...
Скорее "достоинство" у него дорогое...
13:33:38 11-06-2026
Гость (12:24:00 11-06-2026) Скорее "достоинство" у него дорогое......
Та на бумажный пятёрик если потянет, и то уже хорошо
13:05:42 11-06-2026
Гость (11:54:10 11-06-2026) Ничего он себя так ценить 1 миллиард рублей. Тут за причинен... этим он хотел сказать что достоинства и репутации у него осталось так мало, что поэтому оно так ценится. Вообще типичная битва жабы с гадюкой.
12:14:30 11-06-2026
Надо же так обесчестить, на миллиард:)
12:15:27 11-06-2026
Певчих вообще террористка:покушалась на жизнь Навального, отправив его неизвестным ядом.
12:34:46 11-06-2026
Деньги закончились что ли?
13:11:42 11-06-2026
Это тот товарищ ,который предлагал работать по 12 часов шесть дней в неделю?
14:20:48 11-06-2026
Олигархи и так должны каждому гражданину страны много и много денег, за воровскую приватизацию. Пусть сначала рассчитается!
17:07:51 11-06-2026
Кто по зёрнышку клюёт, кто по миллиардику.
Олег Дерипаска стал самым разбогатевшим российским миллиардером в 2025 году по версии Forbes. Его состояние увеличилось на 85%