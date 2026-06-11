Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства на один миллиард рублей

В Таганском суде Москвы рассматривают дело против четырех ответчиков, признанных в РФ иноагентами

11 июня 2026, 11:48, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

10 июня в Таганский районный суд Москвы поступил иск бизнесмена Олега Дерипаски. Он требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию. Сумма исковых требований — один миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу Мосгорсуда.

Ответчиками по делу выступают четыре человека: Ирина Владимировна Аллеман (признана в РФ иноагентом), Ольга Евгеньевна Романова (признана в РФ иноагентом), Мария Константиновна Певчих (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов), а также Сергей Александрович Ежов (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов).

По мнению истца, ответчики на протяжении нескольких лет ведут кампанию, чтобы опорочить его имя. Поводом для обращения в суд стала видеозапись с участием ответчиков — она была опубликована на YouTube.

«Олег Дерипаска просит суд признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчиков удалить видео с видеохостинга, опубликовать опровержение в газете "Коммерсантъ" на главной странице и в YouTube‑каналах ответчиков, а также взыскать с ответчиков 1 миллиард рублей солидарно», — говорится в публикации.

Кроме того, бизнесмен попросил суд назначить каждому из ответчиков судебную неустойку — 10 тысяч рублей за каждый день до момента исполнения решения суда. Ранее миллиардер осудил "бессмысленное укрепление рубля".