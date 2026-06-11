Гараж загорелся в Барнауле из-за нарушений при монтаже электрики
Площадь пожара составила около 25 квадратных метров
11 июня 2026, 12:15, ИА Амител
Утром 10 июня в Барнауле произошел пожар в гараже. К ликвидации возгорания привлекались девять сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным спасателей, возгорание произошло на улице Тихой. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, огонь бушевал внутри строения. При этом существовала угроза распространения пламени на расположенные поблизости постройки.
Площадь пожара составила около 25 квадратных метров. В результате происшествия огнем были повреждены стены гаража, а также находившиеся внутри мебель и личные вещи.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
В результате происшествия, по имеющейся информации, никто не пострадал. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
12:45:56 11-06-2026
в городе куча гаражей с проброшенными проводами. и дети гибнут и вот пожары. Как-то собирались зимой рейды проводить - и что?? у колонии на Полярной так и стоят эти гаражи с проводами из форточек соседних домов. чего ждем? новых смертей?!
13:30:35 11-06-2026
Гость (12:45:56 11-06-2026) в городе куча гаражей с проброшенными проводами. и дети гибн... Читай вчерашние новости. Гаражи массово отключают от электроснабжения.
14:39:42 11-06-2026
Гость (12:45:56 11-06-2026) в городе куча гаражей с проброшенными проводами. и дети гибн... Сколько детей были поражены эл.током и погибли после проезда на крыше электричек - и что?? Не одной не отменили. чего ждем? новых смертей?!
16:37:03 11-06-2026
Гость (14:39:42 11-06-2026) Сколько детей были поражены эл.током и погибли после проезда... Отделяй мух от котлет.