Гараж загорелся в Барнауле из-за нарушений при монтаже электрики

Площадь пожара составила около 25 квадратных метров

11 июня 2026, 12:15, ИА Амител

Гараж / Пожар / Пожарные / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Утром 10 июня в Барнауле произошел пожар в гараже. К ликвидации возгорания привлекались девять сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, возгорание произошло на улице Тихой. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, огонь бушевал внутри строения. При этом существовала угроза распространения пламени на расположенные поблизости постройки.

Площадь пожара составила около 25 квадратных метров. В результате происшествия огнем были повреждены стены гаража, а также находившиеся внутри мебель и личные вещи.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В результате происшествия, по имеющейся информации, никто не пострадал. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.