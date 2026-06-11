Пожар в пятиэтажке Белокурихи произошел из-за неисправного холодильника

Площадь возгорания составила около шести квадратных метров

11 июня 2026, 11:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Белокурихе днем 10 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Из опасной зоны спасли одного человека, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, возгорание произошло в квартире, расположенной на четвертом этаже дома по улице Академика Мясникова. Площадь пожара составила около шести квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали мужчину с помощью автолестницы. Еще девять жильцов смогли самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарных подразделений.

К ликвидации возгорания привлекались восемь огнеборцев, четыре единицы техники и два звена газодымозащитной службы.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

В результате происшествия погибших нет. Обстоятельства случившегося и точная причина возгорания устанавливаются специалистами.