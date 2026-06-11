Стоматолог объяснил, почему зубы мудрости часто рекомендуют удалять
Некоторые патологические изменения долгое время протекают бессимптомно
11 июня 2026, 10:17, ИА Амител
Стоматологи могут рекомендовать удаление зубов мудрости даже в тех случаях, когда они не вызывают боли и не доставляют дискомфорта. Как пояснил РИА Новости хирург-имплантолог научной стоматологии "Дантистофф" Николай Гераськов, решение принимается не только на основании жалоб пациента, но и с учетом положения зуба и возможных осложнений.
«Если стоматолог рекомендует удалить зуб мудрости, даже когда он не болит, это обычно связано не с жалобами пациента, а с тем, как зуб расположен и какие риски врач видит по снимку и на осмотре. Отсутствие боли не всегда означает, что зуб не создает проблем», — отметил специалист.
По словам врача, зубы мудрости нередко прорезываются лишь частично или растут под наклоном. В таких случаях повышается риск развития воспаления десны. У пациента могут появиться отек, болезненность при жевании, неприятный запах изо рта, а иногда становится трудно широко открывать рот.
Кроме того, между зубом и десной часто скапливаются остатки пищи и зубной налет. Из-за труднодоступного расположения качественно очищать эту область бывает сложно даже при тщательной гигиене полости рта.
Гераськов также обратил внимание, что неправильно расположенный зуб мудрости может упираться в соседний зуб. Это способно привести к развитию кариеса, воспалению десны и даже повреждению тканей вокруг корня рядом стоящего зуба. Некоторые патологические изменения при этом долгое время протекают бессимптомно и выявляются только во время профилактического осмотра или по результатам компьютерной томографии.
При этом специалист подчеркнул, что удаление требуется далеко не всегда.
«Если он прорезался полностью, расположен правильно, участвует в жевании, не травмирует слизистую и за ним можно полноценно ухаживать, врач может рекомендовать просто наблюдение. Но если он провоцирует воспаление, мешает нормальной гигиене или угрожает соседнему зубу, удаление помогает избежать более серьезных проблем и более сложного лечения в будущем», — заключил стоматолог.
11:37:19 11-06-2026
Вот больше всех кому из врачей я не доверяю так это хапугам стомотологам. Бог миловал за 53 года ни разу не обращался для лечения зубов. Ибо все зубы на месте и кариеса и других заболеваний не было никогда не у меня ни у мои предков. Наследственность такая. Хожу пару раз в год только на чистку зубов. Один раз при посещении стоматолога (нужно было формально посетить и получить от нее согласие, что мне можно делать операцию на глаза) врач заявила, что мне нужно удалить зубы мудрости. Не ну нормальная? Меня они никогда не беспокоили. Может быть лет 35 назад когда росли и все. Зачем я буду удалять здоровый зуб. Чтобы стресс был? У меня гипертония, диабет, перенес инсульт. Она даже не поинтересовалась заболеваниями. Наберут кого попало а они еще и советы дают. Да. Самое главное. Она сказала, что если не удалить то у меня может быть рак ротовой полости. С чего она это взяла не понятно. Видать денег хотела за процедуру удаления зубов. 10 лет уде почти прошло, а этот случай забыть не могу.
13:02:39 11-06-2026
Гость (11:37:19 11-06-2026) Вот больше всех кому из врачей я не доверяю так это хапугам ... "гипертония, диабет, перенес инсульт"
похоже у вас только зубы и здоровые.
14:05:05 11-06-2026
Мусик (13:02:39 11-06-2026) "гипертония, диабет, перенес инсульт"похоже у вас только... Ты не прав. Еще фантазия у него здоровая.
14:14:12 11-06-2026
Гость (11:37:19 11-06-2026) Вот больше всех кому из врачей я не доверяю так это хапугам ... К сожалению, часть врачей мотивированы на заработок.
Как-то обратился за консультацией перед планировавшейся установкой импланта в верхнюю челюсть к одному известному ЛОРу.
ЛОР сразу "нашел" проблему в пазухе и со словами "срочно на операцию" озвучил стоимость "40 тысяч".
Это было лет 5 назад. Никогда ни гайморита, ни хронических синуситов и прочих простуд не было (ну кроме сезонных пары дней насморка в году). Нет и с тех пор. Ни на операцию не пошел, ни имплант не стал ставить. Нос работает совершенно нормально. Да, в пазухе увеличенный слой слизистой, но никакого дискомфорта или заболеваний это не вызывает.
Создалось впечатление о заработке.
18:44:27 11-06-2026
Гость (14:14:12 11-06-2026) К сожалению, часть врачей мотивированы на заработок.Как-... Вам батенька к психиатру. На разрушение фантазий.
14:08:38 11-06-2026
Товарищ специалист-стоматолог, прокомментируйте мой случай.
При удалении нижней правой восьмерки челюстно-лицевым хирургом был травмирован лицевой нерв, который, как оказалось, плотно прилегал к корням зуба.
Теперь пожизненно "деревянная" правая часть подбородка.
За 10 лет чувствительность вернулась процентов на 80, но 20% деревяшки сохраняются.
Знаю что я не одинок с такой проблемой.
Это информация тем кто хочет удалить зубы просто так, от скуки, чтобы потом не болело.
17:24:28 11-06-2026
Моё глубокое убеждение - коммерческой медицины быть не должно. Совсем.