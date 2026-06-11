Стоматолог объяснил, почему зубы мудрости часто рекомендуют удалять

Некоторые патологические изменения долгое время протекают бессимптомно

11 июня 2026, 10:17, ИА Амител

Стоматолог, осмотр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Стоматологи могут рекомендовать удаление зубов мудрости даже в тех случаях, когда они не вызывают боли и не доставляют дискомфорта. Как пояснил РИА Новости хирург-имплантолог научной стоматологии "Дантистофф" Николай Гераськов, решение принимается не только на основании жалоб пациента, но и с учетом положения зуба и возможных осложнений.

«Если стоматолог рекомендует удалить зуб мудрости, даже когда он не болит, это обычно связано не с жалобами пациента, а с тем, как зуб расположен и какие риски врач видит по снимку и на осмотре. Отсутствие боли не всегда означает, что зуб не создает проблем», — отметил специалист.

По словам врача, зубы мудрости нередко прорезываются лишь частично или растут под наклоном. В таких случаях повышается риск развития воспаления десны. У пациента могут появиться отек, болезненность при жевании, неприятный запах изо рта, а иногда становится трудно широко открывать рот.

Кроме того, между зубом и десной часто скапливаются остатки пищи и зубной налет. Из-за труднодоступного расположения качественно очищать эту область бывает сложно даже при тщательной гигиене полости рта.

Гераськов также обратил внимание, что неправильно расположенный зуб мудрости может упираться в соседний зуб. Это способно привести к развитию кариеса, воспалению десны и даже повреждению тканей вокруг корня рядом стоящего зуба. Некоторые патологические изменения при этом долгое время протекают бессимптомно и выявляются только во время профилактического осмотра или по результатам компьютерной томографии.

При этом специалист подчеркнул, что удаление требуется далеко не всегда.