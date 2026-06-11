Жителя Рубцовска отправили в колонию на десять лет за финансирование терроризма

Кроме того, суд назначил мужчине штраф в размере 400 тысяч рублей

11 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Рубцовске суд вынес приговор 50-летнему местному жителю по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что мужчина на протяжении длительного времени разделял идеологию запрещенного на территории России межрегионального общественного движения. По данным правоохранителей, в период с 2021 по 2025 год, находясь на территории Алтайского края, он неоднократно переводил денежные средства на банковские счета, подконтрольные лидеру террористического сообщества и его доверенным лицам.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Рубцовчанину предъявили обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Изучив представленные следствием доказательства, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил мужчине штраф в размере 400 тысяч рублей.