Козлятина вместо собачатины. Южная Корея готовится к запрету традиционного мяса

С 7 февраля 2027 года в стране запретят разведение и продажу собак для еды

11 июня 2026, 13:46, ИА Амител

Собака / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Южной Корее готовятся к полному запрету производства и продажи собачьего мяса. Закон, принятый парламентом в январе 2024 года, вступит в силу 7 февраля следующего года после трехлетнего переходного периода. Согласно данным Национального центра правовой информации Республики Корея, с указанной даты в стране будет запрещено разводить, забивать, распространять и продавать собак для употребления в пищу.

На фоне грядущих изменений в кулинарных традициях местные жители ищут альтернативы. Как рассказал РИА Новости на условиях анонимности человек, ранее употреблявший собачье мясо, возможной заменой может стать козлятина.

По его словам, эти виды мяса очень похожи по вкусу, если не учитывать кожу, а для устранения характерного запаха при приготовлении используются одни и те же приправы.

Тенденция уже отражается на сельском хозяйстве страны. В Южной Корее заметно растет число хозяйств по разведению черных коз. В Ассоциации черных коз Южной Кореи отмечают, что получают все больше обращений от владельцев собачьих ферм и от людей, которые переезжают в сельскую местность после выхода на пенсию: многие из них рассматривают возможность перейти на разведение коз в преддверии запрета.

Динамика спроса подтверждается и ценовыми показателями. По данным Корейского института оценки качества животноводческой продукции, за последние годы цена живых коз выросла почти вдвое — примерно с 10 тысяч до около 20 тысяч вон за килограмм.