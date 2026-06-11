Депутаты Барнаула ко Дню России вспомнили главные страницы истории, изменившие страну

Отдельное внимание депутаты уделили роли Алтайского края в годы Великой Отечественной войны

11 июня 2026, 13:18, ИА Амител

Глава города и депутаты Барнаульской городской Думы / Фото: duma-barnaul.ru

Накануне Дня России депутаты Барнаульской городской Думы предложили по-новому взглянуть на историю страны. Вместо привычного перечня общеизвестных дат и событий они рассказали о менее растиражированных фактах, которые, по их мнению, оказали значительное влияние на развитие государства и общества.

Председатель БГД Галина Буевич напомнила, что сам государственный праздник связан с одним из важнейших решений новейшей истории страны.

«12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Этот документ открыл новый этап жизни страны, закрепив верховенство российских законов и равноправие граждан.

Сегодня мы воспринимаем День России как праздник единства и свободы, но сам он — тоже исторический выбор, точка отсчета современной государственности. В тот непростой поворотный этап депутаты заложили принцип, согласно которому народ является единственным источником власти. Это повлияло на современный облик страны: мы живем в государстве, где Конституция гарантирует многопартийность, разделение ветвей власти и местное самоуправление, которое мы сегодня представляем.

Для всех поколений, а особенно для молодежи, важно понимать, что история — это не набор дат, а полотно, сотканное из решений предшественников, давших нам право жить в свободной, независимой России. Наш долг — бережно продолжать эту нить».

Свое место в исторической мозаике депутаты отвели и преобразованиям Петра I. Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева отметила, что реформы первого российского императора выходили далеко за рамки создания флота и изменений внешнего облика подданных.

«Петр I не просто копировал европейские устои, а избирательно внедрял то, что действительно вело к развитию государства и повышало качество жизни людей. Конечно, чаще всего вспоминают бритье бород или создание флота. Но его реформы были гораздо глубже и гуманнее, чем принято считать».

В качестве примера депутат привела изменения в семейном законодательстве начала XVIII века.

«На Руси девочки часто выходили замуж с 13 лет, что не могло говорить об их готовности к семейной жизни. Петр I под страхом "тяжкого наказания" запретил родителям принуждать детей к браку, а перед венчанием молодые должны были присягать, что делают это по доброй воле. Этот указ касался как вольных людей, так и крепостных. Такие решения показывают, что модернизация России была направлена на развитие самого человека», — рассказала депутат.

Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев обратил внимание на события 1814 года, когда русская армия вошла в Париж после победы над Наполеоном.

«Наполеоновская армия, состоявшая из военных Франции, Германии, Италии, Польши и других стран, была повержена. Важно помнить: половина армии врага не была французской. Против нас, как и сегодня, воевали сообща, тем самым признавая нашу силу. В отличие от врага, осквернившего немало наших святынь, русская армия вела себя в Европе более чем достойно. У нас были все возможности сделать половину Европы своей колонией, но мы не пошли по этому пути. Мы разбили врага и вернулись на Родину. Это событие — вечный пример нашей доблести, силы духа и исторической миссии созидателя, а не завоевателя».

Отдельное внимание депутаты уделили роли Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. Иван Гладких напомнил о предприятиях, эвакуированных в регион.

«Когда говорят о войне, чаще вспоминают фронт. Но также большое значение имела и эвакуация заводов на Алтай. Эта вынужденная мера перекроила всю нашу современную Россию. Возьмите Барнаул: в 1941 году меньше чем за три месяца в чистом поле смонтировали патронный завод № 17. Уже в ноябре отправили фронту первые боеприпасы. Или "Трансмаш", который вырос из эвакуированного Сталинградского тракторного завода. За всю войну наши рабочие выдали десять тысяч двигателей для Т-34. А еще Барнаульский завод механических прессов, который вывезли из Одессы под обстрелами. Здесь он производил авиабомбы и снаряды. Без этого промышленность и экономика нашей страны и после войны выглядели бы совершенно по-другому».

В числе других событий депутаты назвали освоение целины, строительство Транссибирской магистрали, запуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске, полет Юрия Гагарина в космос, развитие студенческих строительных отрядов, переход к рыночной экономике и воссоединение Крыма с Россией.

Авторы инициативы убеждены: история государства складывается не только из самых известных дат, но и из множества событий, которые повлияли на судьбы миллионов людей и определили дальнейший путь страны.

В преддверии Дня России депутаты призвали жителей не воспринимать прошлое исключительно как набор фактов из учебников, а видеть в нем опыт поколений, который продолжает влиять на современность.