На Дальнем Востоке зафиксировали нашествие акул-людоедов

Хищники появились в акватории Приморского края из‑за аномального захода тунца

11 июня 2026, 13:41, ИА Амител

Акула / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

На Дальнем Востоке России зафиксировали нашествие акул, об этом рыбаки сообщили Telegram‑каналу Baza.

Причина явления связана с аномально масштабным заходом тунца в акваторию Приморского края. Миграция тунца, в свою очередь, вызвана ранним прогревом воды и появлением в регионе иваси — рыбы, которая служит для него кормом. Массовые скопления иваси у берегов Приморья обусловлены усилением Цусимского течения.

Рыбаки уже зафиксировали несколько случаев встречи с акулами. В частности, возле острова Путятина был выловлен экземпляр акулы‑мако. Кроме того, в бухте Триозерье несколько акул подошли вплотную к катерам — это оказались белые акулы, их нередко называют "акулами‑людоедами". По словам очевидцев, сначала этих хищников даже перепутали с дельфинами из‑за внешнего сходства на расстоянии.



