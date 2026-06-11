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В Рубцовске сорвали план по распространению на территории города двух граммов марихуаны

Задержанные содержатся в помещении, функционирующем в режиме СИЗО

11 июня 2026, 10:44, ИА Амител

В Рубцовске задержали двух местных жителей / Фото: алтайское МВД
В Рубцовске задержали двух местных жителей / Фото: алтайское МВД

В Рубцовске правоохранители задержали двух местных жителей 2005 и 2007 годов рождения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает алтайское МВД.

«Обнаружены и изъяты шесть свертков с марихуаной. Общая масса средства составила 2,48 грамма. Установлено, что изъятые свертки злоумышленники планировали распространить на территории города», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанные содержатся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, до решения суда о мере пресечения.

Ранее в Барнауле задержали двух молодых мигрантов, которые просто гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке.

Рубцовск борьба с наркотиками
       

Комментарии 8

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Гость

10:53:14 11-06-2026

Масштабные наркоторговцы)

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Гость

14:58:54 11-06-2026

Гость (10:53:14 11-06-2026) Масштабные наркоторговцы)...
Чуть ли не всю территорию обеспечивали )))

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Гость

10:57:46 11-06-2026

Прям нарокартель обезвредили

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Гость

11:32:16 11-06-2026

Преступление века!

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Николай

12:38:54 11-06-2026

Внук Эскобара промышлял,не меньше.

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Гость

13:01:10 11-06-2026

2,4 грамма))) когда уже перестанут всех подряд заставлять признаваться в распространении?

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Гость

15:47:42 11-06-2026

Тюрьмы пустые, надо план делать любой ценой.

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Пенсионер-оптимист

16:55:47 11-06-2026

В Барнауле спокойнее - два молодых мигранта, просто гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке. =)

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