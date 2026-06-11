В Рубцовске сорвали план по распространению на территории города двух граммов марихуаны

Задержанные содержатся в помещении, функционирующем в режиме СИЗО

11 июня 2026, 10:44, ИА Амител

В Рубцовске задержали двух местных жителей / Фото: алтайское МВД

В Рубцовске правоохранители задержали двух местных жителей 2005 и 2007 годов рождения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает алтайское МВД.

«Обнаружены и изъяты шесть свертков с марихуаной. Общая масса средства составила 2,48 грамма. Установлено, что изъятые свертки злоумышленники планировали распространить на территории города», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанные содержатся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, до решения суда о мере пресечения.

Ранее в Барнауле задержали двух молодых мигрантов, которые просто гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке.