В Рубцовске сорвали план по распространению на территории города двух граммов марихуаны
Задержанные содержатся в помещении, функционирующем в режиме СИЗО
11 июня 2026, 10:44, ИА Амител
В Рубцовске правоохранители задержали двух местных жителей 2005 и 2007 годов рождения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает алтайское МВД.
«Обнаружены и изъяты шесть свертков с марихуаной. Общая масса средства составила 2,48 грамма. Установлено, что изъятые свертки злоумышленники планировали распространить на территории города», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанные содержатся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, до решения суда о мере пресечения.
Ранее в Барнауле задержали двух молодых мигрантов, которые просто гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке.
10:53:14 11-06-2026
Масштабные наркоторговцы)
14:58:54 11-06-2026
Гость (10:53:14 11-06-2026) Масштабные наркоторговцы)...
Чуть ли не всю территорию обеспечивали )))
10:57:46 11-06-2026
Прям нарокартель обезвредили
11:32:16 11-06-2026
Преступление века!
12:38:54 11-06-2026
Внук Эскобара промышлял,не меньше.
13:01:10 11-06-2026
2,4 грамма))) когда уже перестанут всех подряд заставлять признаваться в распространении?
15:47:42 11-06-2026
Тюрьмы пустые, надо план делать любой ценой.
16:55:47 11-06-2026
В Барнауле спокойнее - два молодых мигранта, просто гуляли по городу с 4,5 кг наркотиков в рюкзаке. =)