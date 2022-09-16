В Госдуме предложили признавать карты с неверным указанием границ РФ экстремистскими и штрафовать за их использование. Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, на рассмотрение внесены два законопроекта, предлагающие такие изменения в законодательство.

Так, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток. Для юридических лиц штраф может достигать 1 млн руб.

Как отметил один из авторов законопроекта Василий Пискарев, ранее принять меры в связи с распространением такой продукции поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.