В Минтруде РФ заявили, что все соцвыплаты в условиях санкций будут сохранены

Все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, будут сохранены в условиях санкций. Как сообщает РИА Новости, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что средства на них предусмотрены в полном объёме.

«Вопрос о материнском капитале я понимаю, отчего вызван. Сегодня в условиях санкций, в условиях ограничений люди беспокоятся: а будут ли все те масштабные обязательства, которые государство на себя взяло ранее, всё наше многообразие мер поддержки разных выплат, в том числе и такая масштабная мера, как материнский капитал, сохранены? Во-первых, безусловно, да», — сказала она.

Баталина подчеркнула, что на все соцвыплаты, в том числе и на маткапитал, в полном объёме предусмотрены средства как в федеральном, так и в региональных бюджетах. Только в федеральном бюджете на эти цели в 2022 году заложено 1,2 трлн рублей, уточнила замминистра.