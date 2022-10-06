В России резко выросло потребление пива

За последние полгода потребление пива в России выросло на 33%, при этом продажи российских производителей увеличились в полтора раза, а зарубежных — на 7,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Маркет».

Аналитики сравнивали мартовские данные с периодом с 15 августа по 15 сентября. Резкий рост продаж случился на фоне увеличения цен российского пива на 8%, до 92 рубля за бутылку, а импортного — на 13%, до 96 рублей.

Лидером в сегменте отечественного пива остаётся «Балтика», на которую приходится 16% продаж. Компания нарастила выручку в 2,4 раза. На долю «Жигулёвского» приходится 30% всех продаж.