В России со следующего года появится универсальное пособие для бедных семей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2023 года в России планируют ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Как сообщает пресс-служба правительства, оно объединит некоторые уже существующие выплаты, в том числе пособия в связи с рождением или усыновлением ребёнка, выплаты до достижения им трёх лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17.

Также его будут назначать нуждающимся беременным женщинам.

«Поддержка затронет семьи, где воспитывается порядка 10 млн детей», — отметил Мишустин.

Оформить его можно всего одним заявлением через портал госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.