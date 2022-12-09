Владимир Путин: верить никому нельзя, только мне

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, можно ли доверять военкорам или Министерству обороны России, сказал, что верить можно только ему. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Верить никому нельзя. Только мне можно доверять», — ответил президент на вопрос журналистки, можно ли доверять военным корреспондентам или отчётам Минобороны.

Он также отметил, что Кремль регулярно работает с Минобороны, практически «каждый день обсуждая вопросы».

Напомним, что ранее Путин заявил, что сейчас речи о дополнительной мобилизации не идёт. По его словам, факторов для возобновления мобилизации в стране нет.