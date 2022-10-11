Возможен дождь. О погоде в Алтайском крае 12 октября

В Алтайском крае 12 октября в вечернее время могут выпасть осадки. Об этом сообщает прогноз от сервиса Gismeteо.

По региону температура воздуха составит до +13 градусов. Вечером возможен дождь.

Скорость ветра — от 4 до 11 метров в секунду.

В Барнауле дневная температура воздуха составит +13 градусов. В вечернее время синоптики прогнозируют дождь.