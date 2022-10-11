Возможен дождь. О погоде в Алтайском крае 12 октября
В некоторых районах края вечерами могут выпасть осадки
12 октября 2022, 06:04, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 12 октября в вечернее время могут выпасть осадки. Об этом сообщает прогноз от сервиса Gismeteо.
По региону температура воздуха составит до +13 градусов. Вечером возможен дождь.
Скорость ветра — от 4 до 11 метров в секунду.
В Барнауле дневная температура воздуха составит +13 градусов. В вечернее время синоптики прогнозируют дождь.
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