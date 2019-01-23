"Яндекс" создал бортовой компьютер для автомобилистов

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"Яндекс" создал свой бортовой компьютер для машин, который можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу компании.

Продажи стартуют в среду, 23 января, в Нижнем Новгороде, а затем устройство можно будет заказать в других городах. Оно обойдется автомобилистам в 29,9 тысячи рублей. Бортовой компьютер совместим с марками автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.

Сообщается, что на бортовом компьютере установлена мультимедийная система "Яндекс.Авто" с сервисами "Яндекс.Навигатор", "Музыка" и "Погода". При этом управлять ими можно будет при помощи голоса – для этого в "Яндекс.Авто" встроили голосового помощника "Алису".

По словам директора по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрея Василевского, водители получат вместе с готовым к использованию устройством техподдержку: бортовой компьютер будет установлен бесплатно и обслуживаться по гарантии.