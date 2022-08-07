Жители алтайского села «устали задыхаться от ежедневной пыли» после проезда машин и военной техники

Жители улицы Боровой в селе Косиха Алтайского края пожаловались на пыль, которая регулярно поднимается после проезда транспорта. Об этом люди рассказали в паблике Barnaul 22.

«Мы устали задыхаться от ежедневной пыли от проходящих на полном ходу грузовых и легковых машин, военной и строительной техники», — говорится в сообщении.

Люди утверждают, что уже три года не могут добиться от властей асфальтирования этой улицы, которая вдобавок является началом автодороги межмуниципального значения.

«Никаких действий от властей нет, каждый раз нас „кормят завтраками“, с каждым годом становится всё хуже. Движение интенсивнее, скорость выше», — посетовали сельчане.