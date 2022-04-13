Жители домов на Сахарова «воюют» за земельный участок из-за возможного строительства нового ЖК

Около 150 жителей домов № 21 и 23 по улице Молодёжной просят присоединить к ним два неразграниченных соседних участка общей площадью около 3000 кв. метров. Земля пока находится в собственности администрации Барнаула. Однако на лакомый кусочек на площади Сахарова, по словам горожан, претендует некая предпринимательница Нина Куратова. В её собственности уже находится небольшой соседний участок по адресу ул. Молодёжная, 21а, на котором стоит заброшенный домик. Куратова два года назад выносила на общественное обсуждение вопрос об удвоении этой территории ради строительства жилого комплекса. Чтобы не допустить возведения «свечки», жители соседних домов обратились за помощью к депутату АКЗС от фракции ЛДПР Сергею Булаеву, а также готовы дойти до уровня главы Барнаула Вячеслава Франка и губернатора Виктора Томенко.

Может разрушиться дом

Участок 998 кв. метров на ул. Молодёжной, 21а, граничит с площадью Сахарова. Именно этот объект недвижимости находится в собственности Нины Куратовой. По соседству с ним стоят советские пятиэтажки (по адресу улица Молодёжная, 21 и 23, — прим. ред.) с двумя прилегающими территориями общей площадью около 3000 кв. метров. Сейчас там расположены дорога, несколько гаражей и погребной кооператив для 71 человека. Ещё в начале 2021 года СМИ писали, что эту землю планируют использовать для размещения многоквартирного жилого дома.

Как рассказал amic.ru депутат АКЗС от фракции ЛДПР Сергей Булаев, жители двух пятиэтажек на улице Молодёжной просят городские власти «прирезать» неразграниченные соседние участки, чтобы исключить в будущем любое строительство там какой-нибудь ненужной высотки. Булаев напомнил, что весной 2020 года Нина Куратова уже выносила на общественные обсуждения вопрос об удвоении площади участка ради строительства жилого комплекса. Однако комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула получил около 30 возражений от граждан и запретил предпринимательнице претендовать на выкуп земли. В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк отклонил проект объединения двух участков на ул. Молодёжной, 21а, «по причине нарушения прав и законных интересов других физических или юридических лиц».

Сергей Булаев пояснил: жители соседних домов опасаются, что потенциальная многоэтажка ухудшит качество их жизни. Так, например, нарушится инсоляция их квартир, появится дополнительный проезд и парковки. Кроме того, из-за возможного строительства по соседству есть угроза обрушения дома на Молодёжной, 21, где на фасаде в последние годы образовались значительные трещины.

«Я побывал на участке и могу сказать, что строительство крупного объекта там невозможно. Обязательно по просьбе жителей обратимся к администрации Барнаула, чтобы власти присоединили дорогу и погреба к домам на улице Молодёжной. Около 60% жителей этих двух пятиэтажек — люди пожилого возраста. Для них необходимо обеспечить комфортный уровень проживания», — рассказал amic.ru Сергей Булаев.

Детская площадка или сквер, а не высотка

Помимо депутата АКЗС, жители домов на улице Молодёжной готовы обращаться за помощью и в другие инстанции. Так, например, представительница инициативной группы жильцов двух пятиэтажек Галина Абрамова рассказала amic.ru, что она уже направила письма на имя депутата Госдумы Даниила Бессарабова и сенатора от региона Александра Карлина. Пенсионерка напомнила, что двор по адресу Молодёжная, 21, неоднократно признавался одним из самых благоустроенных в Барнауле. Там отмечали Масленицу, городские праздники, в том числе День Победы. Сейчас местные жители опасаются потерять эту землю из-за коммерческих интересов госпожи Куратовой.

«Мы гаражи и погреба сами строили, а сейчас эту землю у нас пытаются отнять. Недавно к нам приходили представители владельца соседнего участка и намекали, что хотят вновь поднять вопрос о том, чтобы забрать себе участок, находящийся в собственности муниципалитета. Многие пенсионеры, среди которых немало ветеранов труда, опасаются, что под окнами у них начнётся строительство высотки. Если участки будут в нашей собственности, то возвести дом уже не получится», — отметила Галина Абрамова.

По словам женщины, у жителей большие планы на территорию, которую они просят присоединить к своим домам. В частности, там они хотят возвести детскую площадку или небольшой сквер с лавочками, которые будут доступны для всех барнаульцев.