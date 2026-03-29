Онищенко: женщины могут родить неограниченное число детей при подходящих условиях

По словам эксперта, инстинкт материнства у женщины заложен в генах

29 марта 2026, 20:11, ИА Амител

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что женщина способна родить неограниченное количество детей — при этом ключевую роль играют состояние ее здоровья и финансовые возможности семьи.

Ранее на пресс‑конференции в международном мультимедийном пресс‑центре "Россия сегодня" эксперт отметил, что инстинкт материнства у женщины заложен в генах.

«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15–40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — пояснил Онищенко.

Он также сообщил, что в настоящее время в России насчитывается свыше двух миллионов многодетных семей, где воспитываются трое и более детей. По планам, к 2036 году коэффициент рождаемости в стране должен достичь показателя 1,8 ребенка на одну женщину.

В завершение академик подчеркнул, что отказ от рождения детей может негативно сказаться на женском организме, поскольку репродуктивная функция обусловлена природными механизмами. Ранее Геннадий Онищенко назвал 26 лет идеальным возрастом для материнства.