Онищенко: женщины могут родить неограниченное число детей при подходящих условиях
По словам эксперта, инстинкт материнства у женщины заложен в генах
29 марта 2026, 20:11, ИА Амител
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что женщина способна родить неограниченное количество детей — при этом ключевую роль играют состояние ее здоровья и финансовые возможности семьи.
Ранее на пресс‑конференции в международном мультимедийном пресс‑центре "Россия сегодня" эксперт отметил, что инстинкт материнства у женщины заложен в генах.
«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15–40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», — пояснил Онищенко.
Он также сообщил, что в настоящее время в России насчитывается свыше двух миллионов многодетных семей, где воспитываются трое и более детей. По планам, к 2036 году коэффициент рождаемости в стране должен достичь показателя 1,8 ребенка на одну женщину.
В завершение академик подчеркнул, что отказ от рождения детей может негативно сказаться на женском организме, поскольку репродуктивная функция обусловлена природными механизмами. Ранее Геннадий Онищенко назвал 26 лет идеальным возрастом для материнства.
20:36:21 29-03-2026
интересно рассуждает о настройках женщин тот, кто никакого отношения к ним не имеет.
21:49:59 29-03-2026
Элен без ребят (20:36:21 29-03-2026) интересно рассуждает о настройках женщин тот, кто никакого о... Всё равно подходящих условий нет, никак не проверить, прав ли Онищенко, любитель молоденьких. Начал считать детородный возраст с 15 лет, как старика теперь называть?
23:31:16 29-03-2026
Гость (21:49:59 29-03-2026) Всё равно подходящих условий нет, никак не проверить, прав ... А в чем он не прав про детородный возраст? Законы законами, но природе плевать на гражданские правила.
00:59:59 30-03-2026
Гость (23:31:16 29-03-2026) А в чем он не прав про детородный возраст? Законы законами, ...
Рост скелета у девочек прекращается к 16-18 годам. Или по вашему мнению ширина таза не играет никакой роли? Это не говоря уже о том, что в современном обществе психологически это по сути ещё дети. Если наша цель - заставить детей рожать детей, то мы идём куда-то совсем не туда.
06:45:50 30-03-2026
Гость (23:31:16 29-03-2026) А в чем он не прав про детородный возраст? Законы законами, ... максимум в истории - 69 детей...
21:02:38 29-03-2026
При определенных условиях он и сам сможет родить
23:29:15 29-03-2026
Гость (21:02:38 29-03-2026) При определенных условиях он и сам сможет родить... Не пишите чушь, он родить не может ни при каких условиях, это очевидный факт.
00:42:18 30-03-2026
Гость (23:29:15 29-03-2026) Не пишите чушь, он родить не может ни при каких условиях, эт...
Раз существуют прецеденты рождения ребёнка после успешной внематочной беременности (относительно недавно даже у нас в крае), то теоретически если мужчине подсадить оплодотворенную яйцеклетку в определённое место в брюшной полости, то он может выносить ребёнка. Родить конечно не сможет естественным путем, как мы все понимаем, поэтому нужна будет полостная операция по аналогу с кесаревым сечением. Другой вопрос, что это крайне опасно для самого мужчины, и процент успеха критически низок, чтобы такая возможность в принципе рассматривалась. Но теоретически...
21:09:49 29-03-2026
он наверное решил что женщины как коровы могут рожать каждый год и так 20 лет подряд?
21:14:36 29-03-2026
Моя приятельница в 42 родила. Нельзя уже? А мама одноклассника сына вообще в 46 чудесную девочку!
20:07:34 30-03-2026
гость (21:14:36 29-03-2026) Моя приятельница в 42 родила. Нельзя уже? А мама одноклассни... Бедные дети... У кого-то молодая мама, а у них бабка!
21:32:18 29-03-2026
«Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек".
Это должно зависеть от желания женщины и её мужа, если он есть, но никак не от видов непонятно кого на их детей. Совсем уже обнаглели, похоже, уже хотят заставить рожать. А сами-то по сколько детей имеют? Чего привязались?
23:34:42 29-03-2026
гость (21:32:18 29-03-2026) «Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей сем... Где и когда он кого то заставлял рожать, он только сказал что женщина способна рожать, открыл так сказать секрет Полишинеля.
21:53:29 29-03-2026
Он и в незамерзайке разбирается и в генекологии. Просто гений
23:18:35 29-03-2026
Гость (21:53:29 29-03-2026) Он и в незамерзайке разбирается и в генекологии. Просто гени... Он просто ещё одна говорящая голова в театре абсурда
23:51:18 29-03-2026
Страшно, что в театре абсурда каждый день из говорящих голов вываливаются абсурдные идеи, порой крайне вредндные, которые они нагло и беспощадно рано или поздно продавливают и сваливают их на народ, подпирая приказами и законами. И это уже не может не беспокоить.
00:42:34 30-03-2026
Могут, а зачем?
00:54:34 30-03-2026
Инстинкты присутствуют у животных. Это как раз то, что заложено генетически и является императивом, т. е. противиьься этому они НЕ МОГУТ.
У людей вместо этого есть биологические потребности: самосохранения, размножение, родительский. Даже испытывая эту мотивацию, человек с различной степенью легкости способен отказаться от сопутствующие го поведения.
Именно поэтому мы не наблюдаем, чтобы в какое-то определённое время года абсолютно все мужчины начинали до смерти биться за женщин. Или чтобы все женщины поголовно в определённую часть цикла стремились забеременеть любой ценой.
И тот факт, что врач и академик РАН публично высказывает подобную чушь, говорит о деградации нашего общества как никогда ярко
06:13:40 30-03-2026
Девушке нужно выучиться ,получить образование чтобы была работа в жизни,потому что никто девушку содержать не будет .найти работу - работать каждый день,чтобы были средства на жизнь на еду,на лекарства,на платную медицину.отпусков как таковых сейчас нет.нужно также заработать на отдых ,также желательно девушке заработать на квартиру,либо взять ипотеку,потому что где она будет жить.а тем более вдруг ребенок.выплачивать ипотеку,найти мужа это отдельная история ,чтобы был у ребенка отец и только потом родить ребенка .
11:47:30 30-03-2026
Как-то однобоко замкнули решение демографической проблемы на женщине, а, простите, мужиков воспитывать в ключе "семья-жена-дети-ответственность" не пробовали? Если мужик рядом нормальный, на которого можно положиться, тогда дети в радость, и материнский инстинкт рацветает, и рожает она не по принуждению, а осознанно, и дети в любви растут.
15:46:01 30-03-2026
"В завершение академик подчеркнул, что отказ от рождения детей может негативно сказаться на женском организме"
Ну конечно, конечно. А кекс благоприятно влияет на здоровье женщины, без него тоже все плохо будет, да, слышали эти мифы распространяемые мужчинами.