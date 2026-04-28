ВТБ сообщает о росте прибыли в розничном сегменте

Банк зафиксировал положительный финансовый результат впервые за два года

28 апреля 2026, 18:00, ИА Амител

Розничное направление ВТБ по итогам первого квартала 2026 года вновь вышло в плюс. Впервые за два года чистая прибыль подразделения за три месяца превысила 3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности. На результат повлияли повышение операционной эффективности и рост доходности по ключевым продуктам для частных клиентов.

Рост показателей

Объем средств розничных клиентов на счетах банка к концу квартала достиг 13,7 трлн рублей, при этом 96% составляют вложения в рублях. Выдачи кредитов физическим лицам за январь – март составили 223 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее.

Наиболее заметную динамику показали кредиты наличными — их продажи увеличились на 87%. Объем автокредитования вырос на 26%, ипотечные сделки прибавили 5%. Число активных розничных клиентов ВТБ сейчас составляет около 31 млн человек. При этом ежемесячная аудитория мобильного банка превышает 27 млн пользователей.

Новая стратегия

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова отметила, что компания пересмотрела подходы к развитию розничного бизнеса.

«Мы полностью изменили принципы работы розничного направления — как в части доходности, так и управления расходами», — подчеркнула она.