Еще в 2022 году автобус перевозчика попал в аварию, виновником которой был грузовик дорожного предприятия

25 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский перевозчик "Евробус-Плюс" одержал новую судебную победу в споре из-за ДТП с участием принадлежащего компании автобуса. В этот раз платить по счетам придется МБУ "Автодорстрой", а сумма судебного "выигрыша" перевозчика составила больше 438 тысяч рублей. Информация об итогах процесса размещена в картотеке арбитражного суда.

Авария произошла в январе 2022 года. Водитель принадлежащего "Автодорстрою" грузовика МАЗ-5551 не уступил дорогу автобусу "Евробуса-Плюс", ехавшему "с Речного вокзала к остановке". Произошло столкновение и автобус получил серьезные повреждения. Пострадали угол и облицовка бампера, передняя фара, петля капота, лобовое стекло, левое наружное зеркало и многое другое — практически весь "передний левый угол" транспортного средства.

Специалисты, к которым обратился "Евробус-Плюс", оценили стоимость ремонта автобуса в 692,2 тысячи рублей. А вот экспертиза, назначенная судом, "насчитала" уже 780 тысяч рублей и "Евробус-Плюс" взял за "точку отсчету" именно эту стоимость ремонта.

Перевозчик уточнил исковые требования и потребовал от "Автодорстроя" 569,6 тысячи рублей вместо первоначальной 481 тысячи. Сумма вышла меньше полной стоимости ремонта, потому что часть убытков возместила страховая компания — 210,6 тысячи рублей.

"Автодорстрой" с таким размером иска не согласился: страховщики, по его данным, должны были выплатить перевозчику более 341 тысячи рублей. А значит, ООО "Евробус-Плюс" от них причитаются еще порядка 131 тысячи рублей, и величину исковых требований нужно уменьшить на эту сумму. Суд согласился и закончил дело в пользу транспортной компании, но с уменьшенной величиной положенной перевозчику компенсации убытков.

Напомним, совсем недавно "Евробус-Плюс" выиграл еще один суд, связанный с повреждениями автобуса. Транспортное средство угодило в яму, а его ремонт обошелся компании в 403 тысячи рублей. Виновником случившегося суд назначил комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. При этом "Автодорстрой" также фигурировал в процессе как возможный ответчик, однако он был признан всего лишь исполнителем работ по содержанию дорог.