Автомобиль попал в асфальтовый капкан еще в 2025 году

11 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула должен будет заплатить известному перевозчику "Евробус-Плюс" 403 тысячи рублей. В такую сумму обошелся ремонт пострадавшего из-за ямы на одной из городских дорог автобуса. Соответствующее решение принял арбитражный суд Алтайского края.

ДТП произошло еще в июне 2025 года. Автобус Scania, принадлежавший "Евробус-Плюс" двигался по проезду Южному и наехал на "местное разрушение дорожного покрытия", или попросту — выбоину. И получил из-за этого "механические повреждения", устранение которых оценили в 403 тысячи рублей. При этом описания этих повреждений в решении суда нет.Чтобы возместить убытки, "Евробус-Плюс" обратился в суд с иском к комитету по дорожному хозяйству и транспорту и муниципальному предприятию "Автодорстрой". Однако оба ответчика с претензиями не согласились.

Комитет счел себя "ненадлежащим ответчиком": претензии, согласно его позиции, нужно предъявлять все же к "Автодорстрою". Кроме того, в подразделении администрации неровность дороги сочли недоказанной, а повреждения автобуса — не связанными с работой комитета.

"Автодорстрой" также назвал себя "ненадлежащим ответчиком". Предприятие просто ремонтирует дороги по муниципальному плану, а роковой участок находится на балансе комитета.

Суд признал ответственным за ДТП именно комитет. Проезд Южный — автодорога местного значения, и, согласно уставу города и ряду других муниципальных документов, за ремонт, содержание и многие другие вопросы, связанные с дорогами краевой столицы, отвечает профильное подразделение администрации.

Наличие на дороге дефектов полностью подтвердилось. О яме в проезде Южном сказано в документах, составленных после аварии с автобусом сотрудниками ГИБДД, а также в некоем экспертном заключении, приобщенном к материалам судебного процесса. Связь ямы, аварии и повреждений у суда также сомнений не вызвала.

«Яма, в которую попал принадлежащий ["Евробус-плюс"] автобус, образовалась в результате ненадлежащего выполнения комитетом своих обязанностей по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения», — сказано в решении.

"Автодорстрой", согласно позиции суда, был всего лишь исполнителем работ по содержанию дорог. А планы дорожного ремонта формирует именно комитет, и злополучный участок проезда на момент аварии Южного в них не попадал. Кроме того, и сам "Евробус-плюс" вины конкретно "Автодорстроя" не доказал. Однако у комитета все еще остается возможность оспорить решение суда.

Напомним, 5 мая ремонт дороги в Барнауле привел к образованию гигантской пробки: практически было парализовано движение по шоссе Ленточный Бор в сторону улицы Власихинской. Также из-за этого практически полностью остановилось движение еще на двух улицах — Власихинской и Кутузова. Пробка на самом шоссе растянулась почти на 3,5 км.