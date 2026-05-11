НОВОСТИТранспорт

Ловушка для автобуса. Перевозчик отсудил у "дорожного" комитета Барнаула 403 тысячи рублей

Автомобиль попал в асфальтовый капкан еще в 2025 году

11 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru
Яма на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула должен будет заплатить известному перевозчику "Евробус-Плюс" 403 тысячи рублей. В такую сумму обошелся ремонт пострадавшего из-за ямы на одной из городских дорог автобуса. Соответствующее решение принял арбитражный суд Алтайского края.

ДТП произошло еще в июне 2025 года. Автобус Scania, принадлежавший "Евробус-Плюс" двигался по проезду Южному и наехал на "местное разрушение дорожного покрытия", или попросту — выбоину. И получил из-за этого "механические повреждения", устранение которых оценили в 403 тысячи рублей. При этом описания этих повреждений в решении суда нет.Чтобы возместить убытки, "Евробус-Плюс" обратился в суд с иском к комитету по дорожному хозяйству и транспорту и муниципальному предприятию "Автодорстрой". Однако оба ответчика с претензиями не согласились.

Комитет счел себя "ненадлежащим ответчиком": претензии, согласно его позиции, нужно предъявлять все же к "Автодорстрою". Кроме того, в подразделении администрации неровность дороги сочли недоказанной, а повреждения автобуса — не связанными с работой комитета.

"Автодорстрой" также назвал себя "ненадлежащим ответчиком". Предприятие просто ремонтирует дороги по муниципальному плану, а роковой участок находится на балансе комитета.

Суд признал ответственным за ДТП именно комитет. Проезд Южный — автодорога местного значения, и, согласно уставу города и ряду других муниципальных документов, за ремонт, содержание и многие другие вопросы, связанные с дорогами краевой столицы, отвечает профильное подразделение администрации.

Наличие на дороге дефектов полностью подтвердилось. О яме в проезде Южном сказано в документах, составленных после аварии с автобусом сотрудниками ГИБДД, а также в некоем экспертном заключении, приобщенном к материалам судебного процесса. Связь ямы, аварии и повреждений у суда также сомнений не вызвала.

«Яма, в которую попал принадлежащий ["Евробус-плюс"] автобус, образовалась в результате ненадлежащего выполнения комитетом своих обязанностей по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения», — сказано в решении.

"Автодорстрой", согласно позиции суда, был всего лишь исполнителем работ по содержанию дорог. А планы дорожного ремонта формирует именно комитет, и злополучный участок проезда на момент аварии Южного в них не попадал. Кроме того, и сам "Евробус-плюс" вины конкретно "Автодорстроя" не доказал. Однако у комитета все еще остается возможность оспорить решение суда.

Напомним, 5 мая ремонт дороги в Барнауле привел к образованию гигантской пробки: практически было парализовано движение по шоссе Ленточный Бор в сторону улицы Власихинской. Также из-за этого практически полностью остановилось движение еще на двух улицах — Власихинской и Кутузова. Пробка на самом шоссе растянулась почти на 3,5 км.

Разбитая дорога в Южном Власихинском проезде / Фото:

В Барнауле жители уже несколько лет ждут ремонта Южного Власихинского проезда

Речь идет об участке дороги, который до сих пор не имеет асфальтового покрытия
НОВОСТИОбщество

Барнаул ДТП суд Дороги
       

Комментарии 10

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гость

08:44:17 11-05-2026

Пока не будет конкретного ответственного лица с последующим наказанием в случае не надлежащей работы ,этот бардак так и будет продолжаться

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гость

09:28:14 11-05-2026

А зачем этот комитет, если он ни за что не отвечает? И платить комитетчики должны из своего кармана за свою лень и неисполнение обязанностей, а так опять дырявый бюджет расплатился. Устроили себе кормушку.

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Саня мыло

13:48:28 11-05-2026

Дорожники сотни раз эту яму видели и плевали на неё с высокой колокольни. Почему вы все решили? Что дорожники об ней не знали? Ладно бог с ним с планом муниципальным. Просто почему не оградили эту яму? Да-да небольшая оградка знак.... Халатность с большой буквы... Ещё отнекиваются кого-то. Халтурщики.

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Сухов

08:27:15 12-05-2026

Саня мыло (13:48:28 11-05-2026) Дорожники сотни раз эту яму видели и плевали на неё с высоко... Да я вообще не знаю. Зачем водителям всех этих пылесосов и кдм по сотен платят и больше. Что бы они ездили в окошки плевали. Могли бы и позвонить сказать что яма.

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Гость

15:00:31 11-05-2026

Сколько бесдельников в комитете?

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Гость

17:39:07 11-05-2026

Гость (15:00:31 11-05-2026) Сколько бесдельников в комитете? ... Десятки.

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Гость

15:14:49 11-05-2026

А у водилы автобуса вместо глаз лапки? Он на дорогу не смотрел?

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Гость

08:31:35 12-05-2026

Гость (15:14:49 11-05-2026) А у водилы автобуса вместо глаз лапки? Он на дорогу не смотр... Всего лишь 9 водятлов отметилось с минусами. Маловато будет.

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Гость

15:20:04 11-05-2026

"5 мая ремонт дороги в Барнауле привел к образованию гигантской пробки: практически было парализовано движение по шоссе Ленточный Бор в сторону улицы Власихинской"--------- На этих выходных каждый день там по паре раз проезжал. И особых следов ремонта не видно... Лучше бы яму в правой полосе (если ехать в сторону центра) перед остановкой "лыжная база" заделали... Или новый ГОСТ на огромные ямы в процессе разработки, потому и не заделывают?

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Гость

17:41:25 11-05-2026

Гость (15:20:04 11-05-2026) "5 мая ремонт дороги в Барнауле привел к образованию гигантс... Их бы в эти ямы трамбовать пачками, тогда остальные будут делать как в Европах и Америках по ГОСТу и с гарантией. И не надо говорить, что там всё плохо. Слышали уже.

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