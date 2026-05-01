Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Первомаем
Глава города напомнил, что за каждым успехом малой родины стоят усилия самых разных коллективов
01 мая 2026, 09:19, ИА Амител
Глава города Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Праздником Весны и Труда, который отмечается в России 1 мая. Он отметил, что Первомай — это праздник обновления и добрых перемен, символ глубокого уважения к человеку труда.
Вячеслав Франк напомнил, что за каждым успехом малой родины стоят усилия самых разных коллективов — рабочих, инженеров, педагогов, врачей, представителей бизнеса и многих других.
"Барнаул гордится горожанами, которые своим упорством, талантом, добросовестной работой обеспечивают процветание города, края, страны. Вы достойные потомки поколения победителей, благодаря которым краевая столица с гордостью носит почетное звание "Город трудовой доблести", — подчеркнул глава города.
Вячеслав Франк пожелал барнаульцам здоровья, семейного благополучия, весеннего тепла и успехов.
Взаимно, уважаемый Вячеслав Генрихович!