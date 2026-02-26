"Есть ли смысл?" Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Сейчас Киев занят поисками вариантов "раскассирования европейских денег", подчеркнул представитель Кремля
26 февраля 2026, 06:42, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность организации переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которую рассчитывает американская сторона.
«Пока давайте ограничимся тем, что вспомним его [Зеленского] заявления за последнюю неделю. <...> Надо просто вспомнить и задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если Киев по-прежнему сохраняет такую позицию», — сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Как отметил Песков, Украина вместо поиска решений по урегулированию конфликта занята поисками вариантов "раскассирования европейских денег". Кроме того, Киев нацелен с ходу решить территориальный вопрос, но этому должна предшествовать скрупулезная работа, подчеркнул представитель Кремля.
Трехсторонние переговоры Путина, Зеленского и Трампа нужны для того, чтобы финализировать договоренности, подчеркнул Песков, комментируя заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
09:22:59 26-02-2026
Смысла нет, только после объявлении и остановке всех военных действий.
09:23:30 26-02-2026
А какие ещё есть варианты чтобы прекратить это СВО ?
12:24:16 26-02-2026
встречаться с Зеленским - себя не уважать и страну тоже, раз представляешь её интересы
12:53:00 26-02-2026
Сталин мог встретиться с Гитлером?