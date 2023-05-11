Почему разведение собак в квартире предлагают запретить?
В отношении владельцев собак предлагают установить всё больше запретов
11 мая 2023, 15:27, ИА Амител
В России предлагают запретить разведение собак в квартирах жилых домов.
Соответствующие поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" готовит депутат Госдумы Александр Спиридонов. Почему он хочет ввести такое ограничение для заводчиков и что ещё, кроме этого, предлагает запретить собачникам – читайте на amic.ru.
Зачем запрещать разведение собак в квартире?
По словам Спиридонова, квартиры не предназначены и не приспособлены для разведения собак. Поэтому, уверен депутат, нужно ввести "лицензирование заводской деятельности".
"[Разведение в квартире] это издевательство не только над животными, но и над другими жителями дома, которые должны терпеть шум и запах", – заявил он "Российской газете".
К чему ещё могут обязать владельцев собак?
Спиридонов также предложил ввести обязательную регистрацию собак, чтобы все питомцы были с чипами. При необходимости это позволит быстрее установить их хозяев.
Кроме того, он считает необходимым запретить вольный выгул собак и установить штрафы за несоблюдение этого запрета.
"Уже сейчас региональные власти могут устанавливать запрет на вольный выгул, но депутат считает, что нужно установить единые правила игры для всей страны", – отмечает издание.
Понятно, а какого размера предлагается ввести штрафы?
В размере МРОТ (в 2023 году он составляет 16 242 рубля).
Но пока это только обсуждения, а вернее – инициатива одного депутата.
15:34:56 11-05-2023
Не только разведение, но и содержание животных в многоквартирных домах следует запретить....шумные и вони от них много.
15:47:11 11-05-2023
Гость (15:34:56 11-05-2023) Не только разведение, но и содержание животных в многокварти... а еще запретить детей и мигрантов, от них тоже шума и вони много
15:55:08 11-05-2023
Гость (15:47:11 11-05-2023) а еще запретить детей и мигрантов, от них тоже шума и вони м... Почкуетесь ?
16:00:49 11-05-2023
запретить детей и мигрантов - норм идея
16:05:34 11-05-2023
А еще запретить петухов в частном секторе (через дорогу от меня частный сектор) - 2 дурака с четырех утра орать начинают!
20:01:10 11-05-2023
Гость (16:05:34 11-05-2023) А еще запретить петухов в частном секторе (через дорогу от м... за самокат дерутся
16:13:27 11-05-2023
Особенно запретить всяких карликовых!!! Тявкают весь день, достали. Хозяева то на работе, то на отдыхе, а собаки одни.
16:29:27 11-05-2023
Законодеятели, вы в своем уме? Вам мало брошеных собак на улицах? так после принятия такого закона их в тысячи раз прибавится! Для многих стариков животное в доме - единственный друг!
16:38:55 11-05-2023
разведение точно нужно запретить. по 3-4 собаки как лай поднимут. Одни деньги зарабатывают, остальные терпят это безобразие. Да и когда собака не может приносить потомство, ее выкидывают.
17:10:22 11-05-2023
нарков и бомжей тоже запретите пожалуйста, от них вонь и грязь и в подъездах и на улице
17:11:40 11-05-2023
в каждом многоэтажном доме долежн быть питомник волкособов
19:40:10 11-05-2023
питомник волкособов (17:11:40 11-05-2023) в каждом многоэтажном доме долежн быть питомник волкособов... Проснулся! Судя по ежедневным новостям амика, такие питомники давно есть, только волкособы там живут двуногие, без хвостов и атрофированным от водки мозгом.
11:11:38 12-05-2023
вот интересно, если у собаки родились щенки их куда девать, топить что ли
12:19:23 12-05-2023
Гость (11:11:38 12-05-2023) вот интересно, если у собаки родились щенки их куда девать, ... Топить - жестокое обращение. Только выпустить в город, под отстрел. Либо пристроить всех в действительно хорошие руки.