Спиридонов также предложил ввести обязательную регистрацию собак, чтобы все питомцы были с чипами. При необходимости это позволит быстрее установить их хозяев.

Кроме того, он считает необходимым запретить вольный выгул собак и установить штрафы за несоблюдение этого запрета.