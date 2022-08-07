Джо Байден выздоровел от ковида, но останется в «строгой изоляции»

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, пишет «Российская газета».

Как сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор, Байден пока останется в «строгой изоляции» до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление.

Напомним, в конце июля президент Байден подхватил COVID-19, но после ряда отрицательных тестов на прошлой неделе президент вновь получил положительный результат.