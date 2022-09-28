Еврокомиссия предложила создать правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету санкций против РФ. Как сообщает «Ъ», их введут в ответ на проведение референдумов на украинских территориях, а также в ЛНР и ДНР.

Новый пакет будет включать в себя запрет на импорт российских продуктов на 7 млрд евро, правовую основу для потолка цен на российскую нефть, а также санкции против лиц, которые будут обходить рестрикции против России. Кроме того, в него войдёт расширение списка запрещённых к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ, а также запрет гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний.

Отметим, что ранее Евросоюз ввёл эмбарго на российскую нефть, за исключением той, что поставляется по трубопроводу «Дружба». Венгрия, в которую 65% нефти идёт именно по этому пути, несколько недель блокировала шестой пакет санкций, опасаясь лишиться нефтяных поставок. После того как ЕС согласовал санкции, власти Венгрии говорили, что не поддержат никакие новые ограничения против российских энергоносителей.